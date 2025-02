Esta semana, Kelly Ripa e Mark Consuelos despediram-se da cadela da família. Chewie, que tinha 17 anos, e morreu no dia 4 de fevereiro.

"Tivemos um dia difícil. Tivemos que nos despedir do Chewie", disse Mark no dia a seguir à morte do patudo, de raça Shih Tzu, no episódio de 'Live with Kelly and Mark', no dia 5 de fevereiro.

"O Chewie deixou de comer durante alguns dias e estava a comer cada vez menos nas últimas semanas. Estava extremamente desidratada e tinha alguns problemas neurológicos", acrescentou, contando que foram obrigados a recorrer à eutanásia.

"Pensamos se estamos a fazer a coisa certa, se vai ser fácil... É provavelmente das coisas mais difíceis que tivemos de fazer enquanto casal. Sei que os donos de animais de estimação vão entender isto. Um dono de um animal de estimação vai entender este tipo de perda. É triste, é realmente triste", continuou.

Por sua vez, enquanto Mark falava, Kelly Ripa não conseguiu conter as lágrimas. "Não tivemos perdas nas nossas vidas, uma grande perda como esta. Os nosso pais ainda são vivos. Somos uns sortudos. Sinto-me muito mal por estar a chorar à vossa frente quando as pessoas têm... há problemas muito maiores no mundo, entendo isso. Mas têm de entender que esta cadela era muito especial, era uma ótima menina", partilhou.

