Carolina Loureiro é apaixonada pelos seus animais de estimação: os gatos Mar e Shanti. Mas, esta quarta-feira, a atriz deu uma triste notícia aos seguidores.

Através de uma galeria com várias imagens e vídeos de Shanti, Carolina revelou que o seu amigo de quatro patas morreu.

"Shanti, obrigada por me teres mostrado que os milagres existem. Por me teres esperado todos os dias à porta de casa para me encheres de beijinhos. Por sentires sempre quando não estava tão bem e por cuidares de mim todos os dias, desde o primeiro. Obrigada por me teres mostrado o amor incondicional", escreveu a atriz na legenda da publicação.

O animal já tinha enfrentado problemas de saúde em setembro do ano passado. "Foste um guerreiro até ao último suspiro, eu sei disso. Foste o meu maior companheiro de vida e um dia estaremos juntos de novo", revelou Carolina.

