Foi há três semanas que Carolina Loureiro revelou na sua conta de Instagram que estava de viagem pelo Sri Lanka.

Esta quinta-feira, 20 de fevereiro, a atriz mostrou que está num novo destino.

E a sua viagem continua... pelas Maldivas.

"Last but not least [Por fim]", escreveu numa imagem partilhada nas stories, onde identificou o país.

A fotografia mostra o destino paradisíaco, sendo possível ver uma praia e umas casas sobre a água.

© Instagram/Carolina Loureiro

