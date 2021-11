A nova edição do programa 'The Voice Portugal' está a ser um sucesso. Os concorrentes têm surpreendido os jurados e não só por causa do seu talento para a música.

Um dos mais marcantes foi Daniel Fernandes, não só pela sua voz, como também pela boa disposição e sentido de humor.

"Fazes espetáculos?", questionou António Zambujo.

"Não, só em funerais. Porque não gosto de cantar em casamentos", confessou o concorrente.

Curiosa, Aurea perguntou entretanto: "Mas como é que isso acontece?".

"Olha, a pessoa morre. Eu vou lá e canto sempre à capela... para não levar ninguém comigo", respondeu Daniel, causando muitas gargalhadas.

