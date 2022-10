Desde que foi viver para os Estados Unidos com o marido, o príncipe Harry, que a vida de Meghan Markle ficou marcada por várias mudanças e uma delas refere-se a um hábito que tinha antes de ir para Inglaterra.

A revelação foi feita pela duquesa de Sussex num dos episódios do seu podcast no Spotify, 'Archetypes'.

"Quando estava no set, claro! Bebia café ao longo do dia, todos os dias, e depois passei a não beber muito no Reino Unido. Nem me lembrava", conta a duquesa.

Meghan nota que voltou a adquirir este hábito recentemente. "Acho que é porque a vida começou a voltar ao normal e quando chegam convidados… e tens reuniões… é um ritual", completa.

