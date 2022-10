Meghan Markle admitiu que tem medo de dizer o que quer ou o que pensa por causa da possibilidade de ser estereotipada como uma "mulher negra furiosa".

"Sou [uma pessoa] particular", disse a duquesa de Sussex num episódio do seu podcast 'Archetypes' enquanto conversava com Issa Rae, sua convidada.

A mulher do príncipe Harry confessou que às vezes dava por si a dizer alguma coisa em tom de questão, de maneira a que se falhasse no que dizia não fosse mal interpretada.

"Apenas diz o que precisas. É te permitido estabelecer um limite. Podes ser clara. Isso não te torna exigente. Não te torna difícil. Apenas de torna esclarecedora", defendeu.

Leia Também: Meghan Markle de ombros à mostra e sandálias rasas em dia de compras