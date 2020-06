Carolina Patrocínio foi a mais recente convidada de Rita Ferro Alvim no podcast 'Na Caravana' e a conversa não fugiu àquele que é o tema de maior interesse por parte do público: A família. Depois de revelar que esta é a sua palavra favorita, por ser a "base" da sua vida, a apresentadora da SIC desfez-se em elogios a Gonçalo Uva, companheiro de longa data e pai dos seus quatro filhos.

"É o melhor marido, mesmo. Devo-lhe o sucesso do nosso casamento, de termos tempo para nós, de nos colocarmos em primeiro na nossa família. Ele é que me puxa muito", começou por dizer.

"Ele mima-me, é romântico. Estamos juntos há mil anos e todos os dias me manda uma mensagem a meio da manhã, a dizer que tem saudades ou que estava gira quando saí de casa. Ele cultiva muito", continuou.

Por sua vez, a apresentadora referiu que é a maior cúmplice do marido e "alinha" em todas as suas ideias: "Sou muito companheira, alinho em tudo. Sou muito fã dele, estou sempre na primeira fila em tudo na carreira dele. Coloco-o a ele e a nós em primeiro lugar, também".

Questionada por Rita Ferro Alvim sobre como Gonçalo Uva é quanto pai, o rosto da SIC afirmou que existem algumas diferenças entre ambos.

"É um pai presente, muito regrado, tem muita disciplina com as miúdas. É um bocado mais 'à antiga' na educação do que eu, sou mais relaxada. Ele é mais do castigo. Às vezes põe as miúdas viradas para a parede, é muito do carolo. É mais tradicional do que eu nesse sentido", disse.

Sobre o facto do companheiro ter vontade de ter um rapaz, Carolina Patrocínio conta que o marido não demonstrava grande entusiasmo com a ideia para não criar falsas expectativas, uma vez que a apresentadora queria muito ser mãe de um menino. Contudo, quando souberam do sexo do bebé, os olhos do pai babado não conseguiram esconder a felicidade.

Recorde-se que Carolina e Gonçalo são pais de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, Carolina, de dois, e de Eduardo, de um mês.

