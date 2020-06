No final do mês de maio, a família de Carolina Patrocínio sofreu um susto com o internamento do pai da apresentadora, que esteve em estado grave devido a um problema cardíaco.

Um momento difícil que a apresentadora da SIC recordou em entrevista ao podcast 'Na Caravana', de Rita Ferro Alvim.

"É um super atleta, super saudável. Pela primeira vez na vida tivemos um susto, em plena pandemia, e a primeira coisa que a pessoa pensa é Covid-19, mas não. Tem uma bactéria no coração, uma coisa muito específica. Está a fazer um tratamento prolongado, vai ficar internado mais algum tempo, mas está a recuperar super rápido", contou.

"Ligaram dos cuidados intensivos, foi muito rápido, muito imediato. Mas agora já está num quarto, a conversar", rematou.

Importa referir que o episódio com Carolina Patrocínio foi publicado no passado domingo, dia 7.

