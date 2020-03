Cláudia Vieira é uma das celebridades portuguesas mais discretas no que à sua vida pessoal diz respeito, motivo pelo qual são raras as imagens que publica nas suas redes sociais ao lado do namorado - João Alves.

Contudo, esta sexta-feira o amor andou no ar e levou a estrela da SIC a dividir com os fãs uma imagem que recorda uma viagem romântica do casal.

"Sempre fui 'do verbo ir' e, por isso, 15 dias em casa está a ser no mínimo desafiante. Mas assim tem de ser, pelos meus e pelos vossos, por todos nós. Separados fisicamente, cada um nas suas casas, mas unidos numa só batalha contra um inimigo invisível. A fotografia que partilho é do ano passado, em Florença, de uma altura em que ninguém poderia prever o que aí vinha", pode ler-se na legenda da publicação.

Por fim, Cláudia voltou a usar a sua imagem pública para deixar um apelo a todos os portugueses: "Neste tempo de recolha absoluta, apelo à solidariedade entre todos, e apelo a que a esperança se mantenha viva. A esperança de que tudo se resolverá e sairemos desta situação, voltando às nossas vidas com a aprendizagem do que foi esta batalha e mais unidos do que nunca. Estamos juntos".

