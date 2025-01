Cláudia Vieira está a aproveitar ao máximo este fim de semana. A atriz, de 46 anos, partilhou com os seguidores da sua página de Instagram imagens que mostram como tem desfrutado dos seus dias.

Nas fotografias, que poderá ver na publicação de seguida, o rosto da SIC posa na companhia da filha e de um dos seus patudos.

"Fim de semana com muito ar puro e em família", escreveu na legenda.

Num relacionamento há anos com João Alves, Cláudia é mãe de Caetana, fruto desta relação e de Maria, que nasceu do antigo amor com Pedro Teixeira.