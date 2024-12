Cláudia Vieira mostrou aos seguidores do Instagram que o seu fim de semana foi recheado de momentos em família.

Através de uma galeria com fotos e vídeos, a atriz partilhou a sua avó, Ludovina, de 92 anos, no parque com a filha mais nova, Caetana.

"Momento alto do fim de semana. Avó no parque. Caya de volta à praia", escreveu Cláudia na legenda da galeria de imagens.

Nos vídeos podemos ainda ver Caya, a cadela da atriz, na praia a brincar.