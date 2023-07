Foi no programa da Renascença 'As Três da Manhã", no âmbito da rubrica 'Desculpa, Mas Vais Ter De Perguntar', que Rita Ferro Rodrigues confessou já não se identificar com Nuno Graciano, de quem foi muito amiga em tempos.

O apresentador, que agora é comentador no 'TVI Extra', falou sobre o assunto neste mesmo programa, embora tenha optado por não se alongar.

"Não é um tema que me seja muito agradável de falar, porque é uma coisa que eu gostaria de manter na esfera privada", começou por explicar Nuno Graciano.

"Sobre este tema, tenho muito pouco a dizer. De facto, a Rita foi uma pessoa com quem eu privei durante muitos anos e bons anos. Temos muitas confidências um com o outro. Eu tratava-a por irmã e, portanto, fiquei um bocadinho surpreendido com esta notícia. Não percebi bem, mas respeito", acrescentou o comunicador.

"O meu coração continua a ter por ela um enorme carinho e uma grande amizade. Ela poderá não sentir o mesmo por mim e eu respeito. Eu continuo a sentir uma grande amizade pela Rita e tudo aquilo que a Rita Ferro Rodrigues ou algum familiar dela precisar - porque eu também conheci a família -, estarei aqui à inteira disposição", concluiu Nuno Graciano.

