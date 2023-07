Rita Ferro Rodrigues esteve na manhã desta quarta-feira, 19 de julho, na rádio Renascença à conversa com Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques. No âmbito da rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar' foi feita a seguinte pergunta à apresentadora do Canal 11: "Rita Ferro Rodrigues: Qual é o amigo de quem tens vergonha e porque é que é o Nuno Graciano?".

"Em memória de uma amizade que foi bonita e de uma pessoa que conheci, prefiro não fazer grandes comentários e desejo que seja muito feliz. Mas, de facto, não nos identificamos minimamente nos dias de hoje, a vida é assim. É uma coisa que me custa, porque me diverti imenso com o Nuno em alturas da nossa vida em que fazíamos programas juntos e acho que era outro Nuno e é esse que eu recordo", notou.

Recorde-se que Rita Ferro Rodrigues apresentou o programa 'Contacto', entre 2006 e 2008, ao lado de Nuno Graciano, na SIC.

