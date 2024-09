A atriz e apresentadora esteve à conversa com Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves no programa 'As Três da Manhã' da Rádio Renascença.

Luciana Abreu falou esta quarta-feira pela primeira vez sobre o alegado relacionamento entre a sua irmã Luísa Abreu e o ex-namorado João Moura Caetano no programa 'As 3 da Manhã' da Rádio Renascença. A atriz, apresentadora e cantora participou na rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar' e foi confrontada por uma questão de Inês Lopes Gonçalves "João Moura Caetano namorou contigo, diz-se agora que anda com a tua irmã, mas o que te terá irritado é saberes que a tua mãe o estava a seguir? Não percebeste que a tua mãe o estava a seguir nas redes, mas achaste que estava a seguir na lista?", foi questionado. Sem medos e rodeios, Luciana Abreu respondeu que não lhe irritam "as críticas", mas sim "as mentiras e todo o circo que é montado à volta destas mentiras". "O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Que há grandes ganadarias. Está dito!", concluiu. Confira o momento. De recordar que, anteriormente, o cavaleiro já tinha dito que decidiu deixar a sua "vida privada fora da esfera pública". Leia Também: Caso com irmã de Luciana Abreu? João Moura Caetano quebra silêncio