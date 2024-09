Na manhã desta segunda-feira, 23 de setembro, as apresentadoras Luciana Abreu e Liliana Campos estiveram no programa 'Casa Feliz’ da SIC, para falarem da gala dos Globos de Ouro que irá decorrer no próximo domingo, 29 de setembro. Ao seu lado, esteve também Gio Rodrigues, o estilista responsável por criar os vestidos de ambas para o evento.

Apesar de o tema ser os looks que se esperam para os Globos de Ouro, durante a conversa com João Baião e Diana Chaves, Luciana Abreu acabou por fazer uma revelação: "Eu estou na pré-menopausa".

A apresentadora abordou o assunto sem tabus, mas admitiu sofrer alterações de peso repentinas.

"Já estou [na pré-menopausa] há um ano. Hoje desabafei, mas eu estou bem. É menopausa precoce sim, mas estou bem. Estou a ter mais cuidado, mas já disse ao Gio: 'conta com mais um quilo'", brincou.

