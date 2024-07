Assim como Cláudio Ramos, Manuel Luís Goucha também está nomeado para a XXVIII Gala dos Globos de Ouro na categoria de personalidade do ano no entretenimento.

Na sua página de Instagram, o apresentador das tardes da TVI reagiu à nomeação e confirmou que irá estar presente na cerimónia de entrega dos prémios, em setembro.

"Globos de Ouro 2024. Como não há duas sem três lá irei outra vez e com todo o gosto, ainda por cima entre talentos que muito respeito", começou por reagir Goucha, identificando depois os restantes nomeados, César Mourão, Cláudio Ramos, João Baião e Vasco Palmeirim.

"Lá nos encontraremos no dia 29 de setembro. Obrigado ao júri que me nomeou uma vez mais, à SIC e à Caras Portugal. Pelo sim pelo não já tinha mandado fazer um smoking à maneira, ou como se usa dizer, já contava com o ovo no cu da galinha! (a nomeação, claro!)", acrescentou.

No final da publicação dá ainda a entender que vai regressar ao programa 'Goucha' e 'Dilema' esta quinta-feira, dia 25 de julho, depois de ter estado ausente dos programas por motivos de saúde. "Hoje há um 'Goucha' e um 'Dilema' especial para fazer", escreveu.

