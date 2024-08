Uma das figuras da semana no que ao mundo cor-de-rosa diz respeito foi João Moura Caetano. Depois de ter sido assunto na imprensa devido ao namoro com Luciana Abreu e Bárbara Norton de Matos, eis que o cavaleiro volta a dar que falar na sequência dos rumores de um alegado romance com Luiza Abreu, irmã de Luciana.

Depois de questionado pelo programa 'V+Fama' do novo canal V+TVI, o cavaleiro gravou um vídeo no qual refere: "Já há algum tempo que decidi deixar a minha vida privada fora da esfera pública".

Pimpinha Jardim, uma das comentadoras do formato, notou: "Soubemos que eles se estão a aproximar e que têm uma relação. (...) Na verdade não desmente, mas temos aqui uma situação complicada".

Eis o momento.

