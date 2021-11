Já vários artistas manifestaram-se nas redes sociais sobre a morte de Marília Mendonça, cantora brasileira que morreu num acidente de avião esta sexta-feira, 5 de novembro.

Entre as muitas mensagens que se espalharam pela Internet, o cantor português Pedro Abrunhosa foi um dos nomes muito conhecidos que não ficaram indiferentes ao trágico acidente.

"Marília Mendonça, intérprete, autora, instrumentista brasileira. Ontem, aos 26 anos, faleceu tragicamente a caminho de mais um espectáculo. O voo não chegou ao seu destino. Marília encontrou o seu", começou por escrever.

"Nunca me cruzei com ela mas sinto a perda de tão jovem intérprete como se fosse minha amiga. Afinal nós, músicas/os, somos todos próximos da irmandade, assim dita o facto de sermos colegas. A todos os meus companheiros brasileiros e, sobretudo, à família de Marília, os meus mais respeitos sentimentos. Como escreveu a Folha de São Paulo: ‘como dói a perda de Marília no país que não aguenta perder mais ninguém’", rematou.

