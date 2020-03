Cristina Ferreira mantém-se em direto n'O Programa da Cristina', que ocupa as manhãs da SIC. Estando a trabalhar num momento em que o mundo atravessa a pandemia do novo coronavírus, a apresentadora tem seguido à risca todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde.

Além de fazer questão de tirar a roupa antes de entrar em casa, o rosto da estação revelou ainda, esta segunda-feira, que deixou de dar beijos ao filho, Tiago, de 11 anos.

“Nunca mais dei um beijo ao meu filho. Ainda hoje me pediu, dei-lhe na parte trás da cabeça. Uma vez que saio de casa, tenho de ter esses cuidados”, explicou a apresentadora.

Leia Também: Cristina Ferreira e Rúben Vieira despem-se antes de entrar em casa