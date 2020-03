Depois de terem voltado ao trabalho esta segunda-feira, dia 23, Cristina Ferreira tem adotado todas as medidas para prevenir a propagação do novo coronavírus. Além de as seguir nos estúdios, em casa não é diferente, pelo contrário.

Após o trabalho, antes de entrar em casa, a apresentadora da SIC despiu-se na garagem. O mesmo aconteceu com Rúben Vieira, marido de Rita Ferro Rodrigues, que tirou a roupa nas escadas do prédio onde reside.

Um assunto que foi destacado esta terça-feira, dia 24, logo ao início d'O Programa da Cristina', depois de Rita Ferro Rodrigues ter falado publicamente do sucedido nas redes sociais.

"Percebes que estás a viver tempos estranhos quando o teu marido chega do trabalho, despe-se nas escadas e entre de cuecas em casa como se fosse a cena mais normal do mundo", escreveu Rita nas stories da sua página do Instagram.

