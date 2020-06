"A fotografia é de ontem. Depois do ensaio. Sou dos que gosta de contemplar um estúdio vazio, sem tudo aquilo que o vai encher dali a pouco tempo. Ontem era ainda mais importante fazê-lo. Quando ali voltasse, já vestido para a noite e descesse as escadas, teria público ao vivo e a 'Pipoca Mais Doce' que estreava o seu sofá", foi com estas palavras que Cláudio Ramos começou por se dirigir aos fãs, através na sua página de Instagram, após a gala do 'Big Brother', deste domingo, 7 de junho.

Uma publicação que começou por destacar a presença do público. "Como sempre defendi, é a respiração de um programa destes. Sabia que me esperava uma noite cheia de emoções. Disse-o logo no começo. Sabia que a noite se permitia ser especial", acrescentou, elogiando ainda a dedicação da equipa por trás do 'BB20'.

"Tenho a imensa noção da responsabilidade que é estar à frente de uma equipa que prepara este espectáculo para domingo à noite. Ontem pensei muito nisso! Nos que passam horas a desenhar um alinhamento, dos que ficam depois o tempo todo frente ao ecrã a ver o alinhamento ser desenhado à sua frente, dos que desenham desenfreadamente até estar tudo pronto e na capacidade de improviso que é preciso ter para que o desenho saia do agrado de todos, mesmo com rabiscos tortos aqui e ali, ou apagões com borrachas gastas feitos para acertar", escreveu, agradecendo de novo a aposta que Nuno Santos fez em si, em colocá-lo à frente do formato.

"Devo este ‘jogo de cintura’ aos muitos anos de day time, devo um alinhamento como este ao esforço de uma equipa que em cada momento entrega a alma inteira para que seja perfeito e devo o estar aqui ao Nuno Santos que acreditou que eu podia ter mãos para meter na tela o desenho em forma de um quadro que o espectador quisesse admirar no seu serão. Ontem pensei muito nisso. Por isso fiquei mais tempo após o ensaio. sozinho! A respirar o cenário que seria palco para uma belíssima noite de televisão", partilhou.

Antes de terminar, disse: "Num projecto destes é impossível agradar ao mundo inteiro, mas a minha felicidade passa por vos entregar um bom produto de televisão. Dar-lhe grandeza, fazê-lo voar. É essa a minha missão. A nossa missão! Entregar um produto que honre o entretenimento em Portugal. Ontem, quando cheguei a casa e guardei o ‘estojo’ do desenho. Fi-lo feliz. Muito feliz".

