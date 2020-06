A casa mais vigiada do país voltou a dar que falar na noite deste domingo, 7 de junho, com mais uma gala do 'Big Brother 2020' que ditou a expulsão do concorrente Hélder, com 44% dos votos. Em segundo lugar ficou Ana Catharina com 37% dos votos e de depois ficou Diogo, o menos votado para sair, com 19%.

Os ânimos exaltaram-se quando a mãe de Hélder, Rosário, reagiu à expulsão do filho. Cláudio Ramos quis saber o que Rosário estava a sentir ao perceber que participação do filho no 'BB20' tinha chegado ao fim.

"Estou feliz [por levar o meu filho para casa]. Já devia ter saído na terça-feira, que foi a mensagem que eu passei para lá, que queria o meu filho de volta, que ele não estava lá a fazer nada, simplesmente estava a ser tratado muito mal por uma senhora que podia ser mãe dele. E chamou vários nomes, até inclusivamente ontem disse que ele viva no estrume. No estrume vive ela porque ela além de estar a ofender o meu filho estava a ofender-me a mim. Ela não vale nada como mulher, nem como mãe. Esqueceu-se que teve um filho num reality show que quase andou à porrada", começou por dizer, mostrando-se bastante revoltada com a concorrente Teresa, mãe de Tierry (ex-participante da 'Casa dos Segredos').

Cláudio tentou acalmar os ânimos. "Não vale a pena ficar tão nervosa, é apenas um programa de televisão". Um momento que pode ver aqui.

Recorde-se que Hélder foi dos concorrentes mais falados até agora nesta edição do programa, depois de ter sido acusado de ter tido um comportamento de discriminação sexual dentro da casa em relação a Edmar.

Os nomeados para a próxima semana são novamente Ana Catharina - que foi automaticamente nomeada pelo 'Big Brother' ao recusar nomear as colegas da casa -, Noélia, Slávia e Soraia.

