Hélder continua a ser um dos concorrentes do 'Big Brother' que mais tem dado que falar. Depois de ter vivido um momento de tensão com Ana Catharina, o participante viu as suas atitudes serem analisadas por todos os colegas.

Em discussão esteve a maneira como Hélder se dirige às mulheres e os comportamentos, considerados por muitos abusivos, em que este chega muitas vezes a agarrar os braços das colegas. Situações que já se repetiram com Teresa e Ana Catharina.

Dentro da casa mais vigiada do país, grande parte dos concorrentes saiu em defesa de Hélder justificando as suas atitudes como sendo brincadeira e fazendo parte da sua maneira de ser.

Já fora da casa, as críticas e ofensas sobem de tom e são muitos os que pedem a expulsão do jogador.

Confrontada com a forma negativa como o filho está a ser visto pelos espetadores, a mãe de Hélder fez um pedido à TVI: "Eu quero o meu filho cá fora", disse dona Rosária em declarações ao 'Extra do Big Brother'.

"Sinto-me destroçada, desiludida. Queria que passassem uma mensagem para ele vir embora", reforça a mãe do concorrente.

"Como mãe estou muito magoada por estarem a falar mal dele e por estarem a passar uma imagem daquilo que ele não é", lamenta.

Reveja aqui as palavras da mãe de Hélder.

