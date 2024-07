Cristina Ferreira recebeu hoje, dia 11 de julho, no programa 'Dois às 10', amigos e familiares de concorrentes do 'Dilema'. Rosário Miranda, avó de Catarina Miranda, foi uma dessas pessoas, ocasião na qual fez revelações marcantes.

Rosária conta que o sonho da neta era ser conhecida e "sair em capas de revista".

No entanto, após alcançar essa fama com o 'Big Brother', Catarina viveu momentos de maior tensão.

"Houve uma pessoa a persegui-la, uma pessoa que em todos os modos queria que a gente a trouxesse aqui à menina, acredita?", referiu Rosário, referindo-se a Cristina Ferreira.

"Era ela com medo, a mãe com medo, o irmão com medo…", recorda, notando que nem assim Miranda se sentiu impossibilitada de embarcar numa nova aventura, pelo contrário.

Veja aqui o momento.

