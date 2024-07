Élvio Santiago não poupou nas críticas que teceu a Catarina Miranda durante um 'bate boca' no reality show 'Dilema'. Élvio começou por dizer que a colega de casa estava muito iludida com a fama, achando-se superior por já ter participado no 'Big Brother'.

"Tu és muito egocêntrica. Aqui estás no 'Dilema', o 'Big Brother' já acabou e estás a usar muito estratagemas de 'Big Brother'", atirou Élvio, visivelmente irritado.

"Só comecei a ter maturidade a partir dos 30, porque até à tua idade era mais ou menos assim como tu", sublinha.

"Aquilo que fazes com as pessoas é a gozar com a cara delas, mas comigo tu não vais gozar. És uma catraia", atira, sem rodeios.

Surpreendida com as acusações de Élvio, Catarina apenas disse que este "já se estava a revelar".

"Não me estou a revelar, tu é que és uma estúpida, uma parvalhona", respondeu Élvio, garantindo que a partir de então iria "ignorar" Catarina e que para ele "estava abaixo de chão".

