Catarina Miranda foi a primeira concorrente a ser expulsa do reality show 'Dilema', na gala deste domingo, 14 de julho. Hoje, a jovem, de 25 anos, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10', falando da forma como viveu esta experiência.

Cristina aproveitou a ocasião para ser "sincera" com a convidada, colocando os 'pontos nos is' sobre aquela que considera ser a sua posição em termos públicos.

"Vou ser muito sincera em relação a ti: acho que foste a pior jogadora de sempre no pós programa. Acho que te espalhaste ao comprido e tenho muita pena, porque considero-te, como é óbvio, uma das melhores jogadoras de reality que passou por aqui, porque só uma pessoa assim é que consegue ser falada pelo país inteiro", notou a apresentadora.

"Isso fez com que as pessoas olhassem para ti como uma pessoa arrogante, egocêntrica, que vive acima da realidade, que se acha a melhor", disse ainda, em tom de alerta.

Mais à frente na conversa, a apresentadora acrescentou: "Tive muita pena a forma como tu geriste a saída da casa, devo confessar. Acho mesmo que és uma pessoa que tem a personalidade para este tipo de programas e (…) abriste muitas vezes a boca quando devias estar calada. (...). Disseste as coisas mais disparatadas que podem existir, a achares que eras o suprassumo".

Entretanto lembrou a noite em que Catarina Miranda fez um vídeo em direto na sua página de Instagram ao mesmo tempo que a gala do 'Big Brother', poucos dias após a sua expulsão da casa. "Quando fazes um direto no Instagram a achares que pode combater uma gala da TVI é estar fora da realidade, é não teres tido ninguém ao teu lado que dissesse assim: 'olha, baixa lá um bocadinho à terra que és muito boa sim, mas acabaste de ser expulsa de um reality'".

Apesar destas chamadas de atenção, Cristina garantiu que "não compactua com aquelas pessoas que dizem o piorio" de Catarina, acreditando que "todos têm uma explicação e são fruto do seu caminho, infância e de tudo aquilo que viveram". "Acho que és uma miúda à espera de aprovação e de querer ser uma estrela, mas que no meio disso tudo se perde um bocadinho", observa.

"É muito natural quando se tem esta exposição que nós achemos que somos os maiores, por isso, baixa só um bocadinho à terra, vai ao teu trabalho, que é incrível e que te pode dar um futuro brilhante e o que aparecer, agarra. Mas naquele caminho é que deves investir já", disse, por fim, destacando o caminho da convidada na hotelaria.

"Acho que és uma miúda lutadora, que tem muito a aprender, mas que vai conseguir tudo na vida se fizer as coisas certas", completa, agradecendo ainda a contribuição da entrevistada para as audiências do 'Big Brother'.

