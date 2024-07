Cristina Ferreira respondeu às pessoas que a criticaram após a entrevista que fez a Catarina Miranda na qual lhe deu uma série de conselhos, chamando-a à atenção.

No programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 18 de julho, após Luísa Castel-Branco lamentar que muitos não tenham percebido a intenção da apresentadora, esta não tardou a responder.

"Foi de algumas pessoas que têm alguns ressabiamentos, é o que é, está tudo bem", atira.

"Quando sei que estou a fazer o bem é me profundamente indiferente. Nem li, nem vi, é igual. Tenho mesmo muito respeito pelos concorrentes do 'Big Brother' e não há nada que me deixe mais triste que ver alguém a espalhar-se ao comprido", explica.

"Já tinha dito isto aqui ao Cláudio: 'acho a Catarina muito inteligente, cheia de vontade e de força para vingar na vida e vê-la destruir-se a ela própria quando não há necessidade nenhuma... E mais! O problema é que tu dizes o que ela precisa de ouvir que é: 'baixa lá um bocadinho à terra, percebe que isto não é a vida' e vêm os outros dizer 'não devias ter dito isto' e só estragam aquilo que nunca ninguém conseguiu dizer à rapariga. É só isso que me chateia", argumenta.

Por fim, Cláudio Ramos deixou a 'farpa': "As pessoas têm memória curta. Ao longo da história dos reality shows há muitos concorrentes que foram humilhados. Humilhados!".

Veja aqui o momento.

