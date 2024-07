A gala do 'Dilema' deste domingo, 14 de julho, terminou com a inesperada expulsão de Catarina Miranda. Em estúdio, a polémica concorrente acabou por ter um 'bate boca' com Ricardo Martins Pereira, um dos comentadores do reality show da TVI.

Ao vê-la em lágrimas, Ricardo - também conhecido como o 'Arrumadinho' - notou que não iria "atacar" Catarina, tendo em conta o seu estado mais "fragilizado".

"Pode dizer, até porque escreve coisas na sua revista a chamar-me de bully e de medíocre, portanto se disser aqui num programa de televisão, eu não me importo", esgrimou Miranda.

A resposta não se fez tardar: "Aquilo que eu escrevi foi respeitante ao outro programa ['Big Brother']. Na primeira gala que tivemos aqui, aquilo que eu disse foi que ia fazer um reset a tudo aquilo que sabia sobre a Catarina Miranda e julgá-la unicamente pelo jogo que a Catarina ia fazer aqui".

"Mesmo não conhecendo nunca se deve julgar as pessoas por um programa de televisão...", referiu Miranda, levando Manuel Luís Goucha a intervir: "Catarina, fez o mesmo com os seus concorrentes depois de ler coisas [sobre eles]".

Ao perceber que o apresentador se estava a referir a Élvio Santiago, Catarina notou que este "não lhe transmitia confiança", opinião que tinha formado logo nos primeiros dias.

"E eu não tenho o direito de dar a minha opinião sobre o jogo da Catarina Miranda?", questionou Ricardo. "Estava-me a criticar pelo facto de ter feito uma análise à Catarina no jogo anterior, tenho toda a legitimidade e direito de o fazer, o nosso papel aqui é comentar o jogo que estamos a ver. O jogo que a Catarina fez não é um jogo no qual eu me revejo, mas concordo plenamente que a Catarina era uma jogadora fundamental nesta casa, uma jogadora muito importante", sublinhou.

A análise não se ficou por aqui: "Acho que há um problema muito grave de dissonância na própria Catarina entre aquilo que é a percepção que a Catarina tem do seu jogo e da qualidade dele e aquilo que é verdadeiramente o seu jogo. Fazendo uma analogia com o futebol, a Catarina acha que é o Real Madrid, mas na Champions saiu-lhe o Vitória de Setúbal e perdeu com ele. Uma grande jogadora não chega aqui e é eliminada à primeira, não chega a jogo e é expulsa a meio".

"Ele foi-se embora, mas faz o papel dele perfeitamente", argumentou a concorrente expulsa, referindo-se a Francisco Monteiro.

"Falo por mim, não falo por mais ninguém", observou Martins Pereira.

Veja aqui o momento.