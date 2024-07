Um dos momentos de maior tensão da gala do 'Dilema' deste domingo, 14 de julho, foi o confronto entre a primeira concorrente expulsa do reality show, Catarina Miranda, e Ricardo Martins Pereira, comentador do programa.

Recordando o momento numa partilha que fez na sua página de Instagram, o 'Arrumadinho', como também é conhecido, classificou a gala como "tensa, intensa e surpreendente".

"Não estava, de todo, à espera que a Catarina Miranda fosse expulsa. E não o desejava. O facto de não me rever em muitos comportamentos e atitudes da Catarina ao longo da semana, entendo que ela era uma jogadora diferenciada, com características únicas, que tornavam as dinâmicas da casa mais interessantes", defende.

Na visão de Ricardo, a "diversidade é a raiz do crescimento". "As diferentes personalidades, feitios, formas de interagir com os outros obrigam a que todos, em algum momento, se sintam stressados, encurralados, exasperados, e noutras alturas felizes, esperançosos, apaixonados. E isso gera bons conteúdos de televisão", argumenta.

"A Catarina Miranda aportar esse lado mais agressivo, a meu ver muitas vezes desrespeitoso, entendo que ela era importante para que as dinâmicas dentro da casa fossem mais ricas", destacou.

Na visão do comentador, Catarina falou quando "achou que ela era a única capaz de dinamizar a casa", a "única grande jogadora" e que "ó se joga criando conflitos".

"Não é verdade. Esse é um tipo de jogo, é o dela, e, a meu ver, reflete a verdadeira personalidade dela — até porque eu não acredito em personagens,sobretudo em personagens durante meses", realça.

"Não tenho rigorosamente nada contra a Catarina. Ela é uma concorrente de um reality show, fez o seu trabalho, o jogo que quis, e eu fiz o meu, que foi o de avaliar, de acordo com os meus princípios e valores, o que vi a acontecer dentro da casa. Não procuro - nem nunca procurei na vida - agradar a todos com a minha opinião. Procuro, sim, e sempre, dizer o que penso, seja sobre quem for, procurando fazê-lo com uma argumentação sustentada e não faltando ao respeito a ninguém. O assunto Catarina Miranda termina aqui para mim", completa.

