Joana Araújo, que se tornou conhecida enquanto assistente de produção do 'Você na TV', saiu em defesa de Élvio Santiago, um dos concorrentes do novo reality show da TVI, 'Dilema'.

"Élvio, Élvio… Conheço-te em contexto de trabalho há tempo suficiente para te reconhecer a boa educação, a responsabilidade, a empatia, a generosidade e outra tantos adjetivos", começa por dizer numa partilha no Instagram.

"Todas as pessoas têm direito ao seu recato e a levarem mais tempo a abrir as portas do seu mundo aos desconhecidos. Que seria, se fôssemos todos iguais…", considera.

"Publicamente, nunca manifestei a minha opinião sobre concorrente algum, mas custa-me ver-te grande porto do jogo sob fogo. Não deveria ser permitido justificar má índole com 'jogo'. Espero que tenhas capacidade emocional para te manteres como sempre te conhecido", completa.



© Instagram - Joana Araújo

