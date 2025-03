Esta sexta-feira, 28 de março, a casa do 'Big Brother' irá receber uma das caras mais conhecidas da TVI - o juiz de 'A Sentença'.

Hélder Fráguas irá entrar na casa ainda esta tarde para sentenciar os jogadores.

"Os concorrentes do armazém querem ser ouvidos! O Juiz Hélder Fráguas, da Sentença, entra hoje na casa do Big Brother", pode ler-se na publicação partilhada no Instagram.

Ora veja a partilha.

A notícia também foi avançada por João Patrício, apresentador de 'A Sentença'.

"Os concorrentes que vivem no armazém sentem-se injustiçados e não entendem o porquê de não terem sido nomeados. No fundo, querem ser ouvidos. Eu não disse que ia ser surpreendente?".

