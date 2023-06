As imagens foram partilhadas a propósito do Dia do Pai, que se celebra este domingo no Reino Unido.

De maneira a destacar o Dia do Pai, que se celebra hoje, 18 de junho, no Reino Unido, foram partilhadas novas - e ternurentas - fotografias de William com os três filhos. Nos retratos adoráveis, captados em abril por Millie Pilkington, em Windsor Estate, o príncipe de Gales surge rodeado pelo príncipe George, a princesa Charlote e o príncipe Louis. Na segunda imagem, se os irmãos mais velhos aparecem a sorrir enquanto olham para o pai, Louis, no auge da sua personalidade mais traquina, posa nas cavalitas do pai. Vale notar que este sábado, 17 de junho, também foi um dia particularmente especial para a família real britânica. Aconteceu em Londres o Trooping the Colour, o evento que celebra oficialmente o aniversário do rei. Leia Também: Trooping the Colour. Família real britânica na varanda de Buckingham