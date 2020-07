Carolina Patrocínio prepara-se para regressar ao pequeno ecrã depois de 100 dias longe da sua grande paixão profissional. E as novidades não podiam ser melhores, a apresentadora prepara-se para estrear um novo programa na SIC Mulher - 'What's UP TV'.

Nas redes sociais, a apresentadora falou sobre a grande estreia, marcada para esta sexta-feira, dia 3 de julho, e mostrou-se muito nervosa.

"Não pareço mas estou mais nervosa do que nunca! Hoje fui conhecer o cenário do 'What's UP' que estreia esta sexta-feira, na SIC Mulher, às 14h30", começou por revelar.

Por fim, Patrocínio partilhou ainda uma novidade relacionada com este novo projeto: "E sabem o melhor? O 'What's UP' vai ter mesmo um número de Whatsapp para eu poder falar convosco a toda a hora".

Recorde-se que o 'What's UP TV' "assume-se como um magazine dos tempos modernos. Conversas muito práticas em que a Atitude será sempre o foco principal… aquela Atitude que muitas vezes precisamos mudar".

