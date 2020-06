Carolina Patrocínio regressa ao pequeno ecrã 100 dias depois de ter pisado pela última vez um estúdio de televisão. A apresentadora da SIC prepara-se para no decorrer da próxima estrear um novo programa na SIC Mulher.

"Estou de volta. Passaram mais de 100 dias desde a última vez que pisei um estúdio de televisão. Estava grávida de 8 meses e muito assustada com a pandemia mundial. Agora, mais do que nunca, sinto a adrenalina de recomeçar e de me reinventar", anuncia a apresentadora nas suas redes sociais.

'What's UP TV' é o programa que marca o seu regresso. Trata-se de "assume-se como um magazine dos tempos modernos. Conversas muito práticas em que a Atitude será sempre o foco principal… aquela Atitude que muitas vezes precisamos mudar".

A estreia do programa está marcada para a próxima sexta-feira, dia 3 de julho.

Leia Também: Carolina Patrocínio sobre exercício físico: "Eu própria vivo numa prisão"