A importância do exercício físico foi um dos temas debatidos no programa da SIC Mulher, 'What's Up Tv', apresentado por Carolina Patrocínio.

A cara da SIC acabou por revelar como é que consegue ter tanta motivação para treinar diariamente.

"A disciplina contagia-se [...] Seu eu tiver à espera que a motivação chegue todas as manhãs, eu continuo a dormir. Não se pode confiar neste lado da motivação", refere Carolina, acrescentando que a consistência é a chave.

