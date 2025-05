A modelo esteve à conversa com Carolina Patrocínio no programa 'What's Up Tv'.

Luisinha Oliveira esteve à conversa com Carolina Patrocínio no programa da SIC Mulher, 'What's Up Tv', onde falou sobre a sua vida mais íntima. A modelo revelou os planos para o futuro, falou sobre a vontade que tem em internacionalizar a carreira e de apostar nas redes sociais. "E queres ser mãe?", perguntou Carolina. "Quero muito e quero ser mãe cedo [...] não para já porque ainda tenho muitos objectivos para concretizar", concluiu. Veja aqui o momento.