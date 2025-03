Luísa Sobral esteve à conversa com Carolina Patrocínio no programa 'What's Up! TV', da SIC Mulher.

A artista falou do início da carreira, aos 16 anos, quando participou na primeira edição do 'Ídolos'.

"Sempre quis ser cantora e compositora, sempre", começou por dizer a cantora. Porém, quando o programa acabou, Luísa acabou por sair do país e rumou aos Estados Unidos da América.

"Eu sabia que não queria ficar cá e gravar um disco como consequência do terceiro lugar do programa. Tinha convites para gravar mas eu sabia que não me conhecia enquanto compositora e cantora.

Eu sabia lá quem é que eu era... [...] Sentia que Portugal era muito pequeno para mim, hoje em dia sei que era imaturidade mas precisava de outras experiências", revelou Luísa.

Veja aqui a entrevista.