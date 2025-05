Luisinha Oliveira apresentou o seu novo projeto, um livro que serve também como diário intitulado 'Dear Well-being Journal'.

A modelo tem andado por vários locais a apresentar e a promover este livro e José Condessa aproveitou um desses momentos para dedicar umas bonitas palavras à namorada.

"Tão bonito que é ver em formato de livro o teu altruísmo. Só alguém como tu, completamente altruísta e observadora, cria e escreve algo que fará do leitor o protagonista. Neste journal encontramos muito de ti, do teu coração e do teu olhar para o mundo, mas encontraremos muito mais sobre nós.

[...] A tua luz que vem de dentro e transforma-se em tudo aquilo que fazes e queres fazer. Muito orgulho em ti Lua.Vamos agora todos cuidar melhor de nós…", escreveu o ator.

