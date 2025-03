Carolina Patrocínio foi convidada do programa de sábado da SIC, 'Estamos em casa', apresentado por Andreia Rodrigues.

A apresentadora da SIC, mãe de quatro filhos, falou abertamente sobre os momentos em que se sente assoberbada com a vida profissional e pessoal.

"É para ti difícil lidares com as decepções?", perguntou Andreia.

"Eu sou acusada de ser um cubo de gelo. Tenho um índice de resiliência muito forte [...] dificilmente me veem fora de mim, zangada, consigo superar esses desafios".

"Acho que é o síndrome da super-mulher, ponho tudo para trás das costas", revelou Carolina.

"E onde é que encontras espaço para chorar, para gritar?", questionou Andreia Rodrigues.

"Dentro do meu carro. Os meus 'breakdowns' são maioritariamente solitários, rápidos, em que eu choro no carro, limpo as lágrimas e sigo para o trabalho e para pôr ordem lá em casa", referiu Carolina Patrocínio.

