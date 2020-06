Cristina Ferreira revelou na manhã deste domingo um vídeo com uma parte da entrevista que no mês de junho é capa da sua revista. Trata-se de um testemunho "cru e verdadeiro" de Carolina Patrocínio sobre a forma como lida com o exercício físico.

"Ao fim de três dias tu estavas em cima de uma bicicleta, o teu corpo pede exercício não é?", começa por questionar Cristina.

"Sim, mesmo. É aquela expressão de vês a pinga que eu tomo mas não vês o trambolhão que eu dou. Ou seja, vês os resultados físicos que eu consigo mas não vês o que esta por trás disso", responde a apresentadora.

Com 33 anos, Carolina é mãe de quatro filho e dona de um físico invejável para a grande maioria das mulheres. Conhecida pela sua barriga definida, rabiosque empinado e recuperações fantásticas sempre que dá à luz.

Questionada por Cristina Ferreira se desejaria ser menos crítica em relação a si, Patrocínio responde: "Eu não queria, porque gosto disto. Mas às vezes, eu própria invejo essas pessoas que não tem essa pressão consigo próprias, que não se submetem a essa prisão. Porque no fundo, a partir do momento em que entras nesta escala, eu própria vivo numa prisão.

Recorde-se Carolina Patrocínio surge ao lado do marido, Gonçalo Uva, e dos quatro filhos de ambos na capa da Revista Cristina. O casal têm em comum Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, Carolina, de dois, e Eduardo, de apenas dois meses.

