O pai de Carolina Patrocínio, Pedro, continua a enfrentar uma crise de saúde, como a família já tinha dado conta. Aliás, no início do mês a apresentadora da SIC explicou que o progenitor "tem uma bactéria no coração, uma coisa muito específica" e "está a fazer um tratamento prolongado".

Dadas as últimas publicações das irmãs de Carolina, Inês e Mariana Patrocínio, o pai continua internado no Hospital CUF Infante Santo.

Enquanto Inês partilhou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia tirada nos corredores da unidade hospitalar, Mariana publicou uma foto do pai e escreveu: "Com esta força Pai. Estamos aqui". Esta última partilha contou com a reação da apresentadora da SIC, que apenas escreveu: "Pai".

