Pedro Patrocínio, pai de Carolina Patrocínio, foi internado em estado bastante grave no final do mês de maio. Uma bactéria no coração levou o empresário aos cuidados intensivos, mas "contra todas as expectativas do médicos", melhorou milagrosamente e encontra-se agora a recuperar.

Apesar de o seu quadro apresentar melhoras, a verdade é que o internamento deverá manter-se ainda durante algum tempo.

Esta terça-feira, dia 30, Carolina visitou o pai no hospital e partilhou com os seguidores um cantinho muito especial que a apresentadora e as irmãs prepararam no quarto de hospital.

Trata-se de uma pequena mesa onde estão todas as fotografias das suas filhas, netos e netas. Uma forma de dar força ao patriarca da família e razões para continuar a lutar pela sua recuperação.

"Vamos pai", escreveu Patrocínio na legenda da sua emotiva imagem. Confira a galeria para vê-la.

