Terminadas as gravações da novela 'Amor, Amor', Ricardo Pereira e a mulher, Francisca, decidiram fazer as malas e rumar com destino a umas férias românticas nas Maldivas.

O casal já chegou 'aterrou' no destino de sonho que os acolheu e nas redes sociais de ambos não faltam imagens dos momentos incríveis que estão a viver.

Espreite a galeria para ver as imagens de fazer inveja partilhadas por Ricardo e Francisca Pereira.

