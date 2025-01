Depois de dias de sonho na Índia, eis que Cristina Ferreira encontra-se agora de férias nas Maldivas sempre na companhia, é claro, do namorado João Monteiro.

Por outro lado, Cláudio Ramos tem visto a sua agenda praticamente lotada com a apresentação do 'Dois às 10' e do 'Secret Story - Desafio Final'.

Ainda no programa das manhãs desta terça-feira, dia 14, Cláudio falou da parceira televisiva, revelando a sua data de regresso.

"Está a desfrutar não sei se de uma lua de mel antecipada, mas está a desfrutar... Está agora nas Maldivas, volta já na próxima segunda-feira", realçou.

