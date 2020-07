Na parte final da gala do 'Big Brother' deste domingo, dia 12, ficou, como habitual, deram-se a escolha do líder e as nomeações. Dois segmentos que ficaram marcados por desfechos contrastantes.

Se por um lado, Diogo foi eleito o líder da semana (assumindo assim o título pela terceira vez), as nomeações contaram com uma estreia.

Iury enfrenta pela primeira vez a votação do público, ao lado de Pedro Alves, Teresa e Noélia. Estavam ainda nomeadas Soraia e Ana Catharina, mas foram salvas por Diogo.

Leia Também: 'Big Brother': Cláudio Ramos faz revelação que vai mudar no jogo