O 'Big Brother' entrou na reta final do jogo e esta última etapa será marcada por uma dinânima diferente da esperada pelos telespectadores. Na gala deste domingo, dia 12, Cláudio Ramos anunciou que nove dos 11 ex-concorrentes estariam, ao longo da noite, em votação na app do reality show para entrarem de novo na casa.

Por sua vez, o 'Big' acrescentou: "Vão seguir as minhas ordens e serão recompensados com um prémio específico se forem bem sucedidos nas minhas missões. Não podem revelar nenhuma informação do exterior, a não ser, claro, à minha ordem".

Esta revelação deixou também em aberto a data de término do jogo, que se esperava que fosse daqui a duas semanas.

