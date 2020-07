Daniel Guerreiro foi o último concorrente a abandonar a casa do 'Big Brother'. Na noite deste domingo, dia 12, o desfecho das votações ditou que fosse o concorrente de Palmela, com 20% dos votos a favor de que continuasse na casa, dissesse adeus à experiência.

Esta expulsão dá-se na primeira semana em que o público votava pela positiva e, na opinião da comentadora A Pipoca Mais Doce, justifica-se pelo envolvimento com Soraia, que não foi bem visto pelos portugueses.

"Não sei se a situação com a Soraia não o prejudicou... Cá fora não foi lido com aquele romance, amor e encanto. A Soraia é muito querida cá fora, muita gente não gostou que ele pudesse estar a jogar com ela", afirmou.

Dentro da casa, Soraia ficou lavada em lágrimas com a notícia, valendo-se do apoio do restante grupo.

