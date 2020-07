Jéssica Nogueira não está a ter uma vida fácil desde que no passado domingo foi expulsa do programa 'Big Brother', da TVI. Logo à saída, a jovem foi confrontada com o facto de a mãe estar zangada consigo e de correrem fora da casa uma série de rumores a seu respeito.

A primeira noite fora do programa foi atribulada e Jéssica sofreu três ataques de pânico. E a verdade é que com o passar dos dias as coisas não melhoraram.

"Nunca na vida pensei passar por isto. Não consigo dormir, comer e choro continuamente. Estou triste. Tento fazer de conta que está tudo bem, mas não consigo. Tenho ataques de pânico e medo de andar sozinha na rua", confessou Jéssica num desabafo partilhado este sábado nas suas redes sociais.

A jovem, de apenas 22 anos, viu correrem na imprensa cor-de-rosa rumores de que seria acompanhante de luxo. Notícias que garante serem falsas e que a deixaram destroçada.

"Estou farta de levar com comentários horríveis. Vocês não sabem o perigo que estão a causar. Denegriram a minha pessoa com comentários sobre o meu trabalho, sem qualquer tipo de informação. Por causa de um boato de um perfil falso estou a ser acusada daquilo que não sou. Estão a roubar-me a identidade e levo com um rótulo falso para a vida com apenas 22 anos. [...] Não desejo isto nem ao meu pior inimigo. Parem, por favor", implora Jéssica na esperança de que terminem as perseguições de que tem sido alvo, que para já se traduzem em comentários ofensivos e insultos.

Leia Também: Noélia confessa: "Estive dois dias num hospital psiquiátrico"