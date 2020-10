Cristina Ferreira viveu esta quinta-feira, dia 8, um enorme imprevisto. Um problema técnico obrigou a que o programa 'Dia de Cristina' tivesse de ser alterado à última da hora.

O formato da TVI entrou no ar depois da hora prevista e no estúdio do programa 'Você Na TV', uma vez que o cenário de 'Dia de Cristina' se encontrava com um problema de electricidade.

Mas será que o imprevisto deu a vitória a Cristina nas audiências?

Parece que a apresentadora continua numa verdadeira 'maré de azar'. A SIC informou esta sexta-feira nas suas redes sociais que foi o programa 'Casa Feliz' a liderar as audiências televisivas da manhã.

"Ontem, a sua 'Casa Feliz' foi mais uma vez líder das manhãs da televisão portuguesa. Obrigado por estar sempre connosco", anuncia a estação, que para combater Cristina Ferreira apostou no regresso de Marco Paulo às canções após a luta contra o cancro e na celebração do aniversário de João Baião.

