João Baião completa 57 anos esta quinta-feira, 8 de outubro, data que deu origem a uma emissão especial do programa 'Casa Feliz', da SIC. Além da anunciada entrevista a Marco Paulo, o programa contou com várias surpresas dedicadas ao apresentador.

A primeira parte do formato ficou marcada por emoções fortes. Inicialmente, o apresentador foi surpreendido com a decoração do estúdio onde estavam vários animais, isto porque quem segue Baião no Instagram sabe da sua paixão pelos animais.

Depois seguiu-se a primeira videochamda para felicitar o apresentador, que ficou a cargo de Joaquim Monchique.

Seguiu-se com a atuação de ginastas de competição, dando assim a Baião a recordação da sua infância e adolescência, uma vez que esta é uma das grandes paixões. Quando era jovem, Baião era atleta de competição e sonhava ir aos jogos olímpicos, desejo que não conseguiu concretizar.

Depois foi Marina Mota quem fez uma videochamada para desejar um feliz aniversário ao amigo em direto, tendo deixado o apresentador em lágrimas. “Tenho uma admiração por esta mulher, incrível”, afirmou Baião após ouvir as palavras de Marina, destacando a força com que a atriz enfrentou uma fase menos boa da sua vida. “E depois tem um talento”, elogiou.

Este dia é especialmente emotivo para João Baião, isto porque na véspera do aniversário, no ano passado, viu partiu a mãe.

“Os meus pais desapareceram no mesmo dia”, recordou, muito emocionado, referindo que tanto o pai como a mãe morreram no dia 7 de outubro. “Nunca mais é a mesma coisa”, acrescentou, falando do aniversário. Ainda assim, não deixa de destacar o quanto é feliz.

De seguida, João Baião teceu rasgados elogios a Diana Chaves, afirmando que a sua serenidade “lhe faz tão bem”. “Estou a conhecer-te e és uma mulher tão doce, tão grande”, realçou.

O programa seguiu-se com a videochamada com a irmã gémea de Baião, que também fez questão de surpreender o apresentador neste dia especial.

Leia Também: Tânia Ribas de Oliveira sobre João Baião: "Não há ninguém como tu"